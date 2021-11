Αποθέωσε Αντετοκούνμπο ο Μπάιντεν: «Έβαλες 50 πόντους στον έκτο τελικό»

Την αποθέωση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, γνώρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο με τους πρωταθλητές του NBA το 2021, Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια της σύντομης ομιλίας του ήταν πολύ χαλαρός κι ευδιάθετος και μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για την οικογένεια του Giannis, αλλά κι όσα έχει πετύχει ο ίδιος κι ο αδερφός του Θανάσης στο NBA με τους Μπακς.

Can’t wait to take these out for a spin. Great to host you today, @Giannis_An34. pic.twitter.com/kfcSKAe7Cv

— President Biden (@POTUS) November 9, 2021