Μαρία Σάκκαρη: Προκρίθηκε στα ημιτελικά του WTA Finals (βίντεο)

Η πρώτη Ελληνίδα τενίστρια που θα αγωνιστεί στα ημιτελικά του WTA Finals είναι η Μαρία Σάκκαρη, έπειτα από τη νίκη της με 2-1 σετ επί της Αρίνα Σαμπαλένκα (νούμερο 2 στον κόσμο) στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού.

Η Σάκκαρη κατέκτησε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ με 7-6, παραμένοντας ψύχραιμη κάθε φορά που βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο.

Η μάχη των δύο αθλητριών ήταν συγκλονιστική και στο δεύτερο σετ, με τη Σαμπαλένκα να ισοφαρίζει, επικρατώντας με 7-6 στο τάι μπρέικ.

Στο τρίτο σετ η Σάκκαρη βρέθηκε να χάνει με 3-1, ωστόσο κατέκτησε πέντε συνεχόμενα games. Το 6-3 στο τρίτο σετ χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στην Ελληνίδα αθλήτρια.

🇬🇷 @mariasakkari takes the nail biting first set 7-6. 🔥 #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/0i5Ywm6fR9

⚡akkari strikes first 🥊

Forcing a third! 💪

🇧🇾 @SabalenkaA strikes back and takes the second set 7-6! #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/xaxYibc7YO

— wta (@WTA) November 16, 2021