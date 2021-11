Αντετοκούνμπο: Αν μείνω απένταρος θα πουλάω συλλεκτικές κάρτες του NBA

Το εναλλακτικό του σχέδιο στην περίπτωση που χρεοκοπήσει αποκάλυψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Έχοντας στα χέρια του κάποιες συλλεκτικές κάρτες παικτών του μπάσκετ τόνισε πως αν χρειαστεί θα τις αξιοποιήσει: «Αν την υπογράψω και χάσω όλα μου τα λεφτά, τότε θα αξίζει πολλά μετά. Πάντα πρέπει να έχεις και ένα εναλλακτικό πλάνο στη ζωή σου, έτσι δεν μας έλεγαν οι γονείς μας; Ε, αυτό είναι το δικό μου!», ανέφερε ο Greek Freak.

“If I ever go broke I’m going to sell them. Just to have a backup plan.”

Giannis showing off his basketball cards. 😂💀 pic.twitter.com/2UxqAN7BPz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 29, 2021