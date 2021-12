Φόρμουλα 1: Νικητής ο Φερστάπεν με συγκλονιστικό φινάλε

O Ολλανδός πιλότος της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, τερματίζοντας σήμερα στην πρώτη θέση στο γκραν πρι του Αμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον 22ο και τελευταίο αγώνα της σεζόν.

O αγώνας ήταν συναρπαστικός με τον Φερστάπεν να ξεπερνά τον Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) στον τελευταίο γύρο, μετά από συναρπαστικό αγώνα, στο καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Ισπανός πιλότος της Ferrari, Κάρλος Σάινθ.

VERSTAPPEN WINS THE WORLD CHAMPIONSHIP!!

WHAT A FINISH!!!! HE’S DONE IT!!!

A last lap pass decides the title. What a season.#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3tpnyLo2DX

— TSN (@TSN_Sports) December 12, 2021