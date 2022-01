Νέο θρίλερ: Τα μυστήρια με τα τεστ Covid του Τζόκοβιτς

Η ιχνηλάτηση των κινήσεων του Τζόκοβιτς από τη στιγμή που δήλωσε θετικός στον κορωνοϊό δεν είναι το μόνο θέμα που έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των αυστραλιανών αρχών, καθώς νέο αλαλούμ καταγράφεται και με τα αποτελέσματα των τεστ covid.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ένα tweet του Πορτογάλου δημοσιογράφου Χοσέ Μοργάδο (καλύπτει θέματα τένις) εμφανίζει τον Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι τα Χριστούγεννα, να ποζάρει με τον αστέρα του χάντμπολ Πέταρ Τζόρτζιτς.

Novak Djokovic and Benfica’s handball player (the best, btw) Petar Djordjic in Belgrade today. pic.twitter.com/U7lti3xjcQ

— José Morgado (@josemorgado) December 25, 2021