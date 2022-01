Australian Open: Αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς – Έχασε από τον Μεντβέντεφ με 3-1 σετ

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 2 στον κόσμο), κέρδισε με 3-1 σετ τον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο 4), στον ημιτελικό του Australian Open, που διεξάγεται στην Μελβούρνη.

Ο Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις στα πολύ καλά χτυπήματα του Ρώσου, ο οποίος έφτασε στην τελική επικράτηση με 7-6 (5), 4-6, 6-4, 6-1 σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Ο Μεντβέντεφ θα αναζητήσει πλέον τον πρώτο τίτλο του στη Μελβούρνη (και δεύτερο συνολικά σε γκραν σλαμ) την Κυριακή (30/1), απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ, ενώ ο Τσιτσιπάς σταματά για τρίτη φορά στην τετράδα του τουρνουά και πλέον έχει 1/5 σε ημιτελικούς γκραν σλαμ.

The return of @DaniilMedwed 🇷🇺

The world No.2 is back in the #AusOpen men’s singles final, defeating Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 4-6 6-4 6-1.

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wHpouY2PTk

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022