Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χειραψία με τον Τζόρνταν – «Έπαθα σοκ όταν τον είδα»

Την ευκαιρία να βρεθεί ανάμεσα στους κορυφαίους φόργουορντ στην ιστορία του ΝΒΑ και να συναντήσει για πρώτη φορά τον θρυλικό Μάικλ Τζόρνταν, είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στο περιθώριο της διεξαγωγής του All Star Game.

O Greek Freak ήταν μόλις ο δεύτερος Ευρωπαίος που βρέθηκε στη σχετική λίστα με του 75 καλύτερους όλων των εποχών μετά τον Γερμανό Ντιρκ Νοβίτσκι.

«Φίλε, είναι τρελό. Πήγα εκεί κοντά του και του συστήθηκα. Εξεπλάγην που ήξερε ποιος είμαι. Εντάξει, πλάκα κάνω (γελάει). Είχε πλάκα που του έσφιξα το χέρι και του μίλησα για πέντε δευτερόλεπτα. Ήταν διασκεδαστικό», δήλωσε για το τετ α τετ με τον «Air Jordan».

Αναφερόμενος για τη συμμετοχή του στη λίστα με τους κορυφαίους, ο Έλληνας σούπερ σταρ τόνισε: «Ακούς το όνομά σου… Και είσαι δίπλα τους, στέκεσαι ανάμεσά τους. Είναι τρομερό. Δάκρυσα φίλε, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ! Είναι τρελό να είμαι ανάμεσά τους…».

Bucks’ Giannis Antetokounmpo on meeting Michael Jordan for the first time on Sunday: “I just went up to introduce myself to him. I was kind of surprised he knew who I was. No, I’m joking.” pic.twitter.com/p6OghBl2mY

— Ben Golliver (@BenGolliver) February 21, 2022