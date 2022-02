Αμπράμοβιτς: Παραδίδει τον έλεγχο της Τσέλσι

Ο Ρώσος ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς, παραδίδει τον έλεγχο του συλλόγου στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της ομάδας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με φόντο τις βρετανικές κυρώσεις στη Μόσχα.

«Κατά τη διάρκεια της σχεδόν 20ετούς παρουσίας μου στην Τσέλσι ως ιδιοκτήτης, έβλεπα πάντα τον ρόλο μου ως αυτόν του θεματοφύλακα του συλλόγου […]. Πάντα έπαιρνα αποφάσεις έχοντας κατά νου το συμφέρον του συλλόγου. Παραμένω αφοσιωμένος σε αυτές τις αξίες. Αυτός είναι ο λόγος που παραδίδω σήμερα στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της Τσέλσι τη διαχείριση και τη φροντίδα της ομάδας. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη θέση για να φροντίσουν τα συμφέροντα του συλλόγου, των παικτών, του προσωπικού και των φιλάθλων» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

