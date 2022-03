Πόλεμος στην Ουκρανία: H Premier League διακόπτει τη μετάδοση αγώνων στη Ρωσία

Η Premier League αποφάσισε να σταματήσει τη μετάδοση των αγώνων της στη Ρωσία, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από μόλις 15 λεπτά σε συνεδρίαση των 20 συλλόγων στο Λονδίνο την Πέμπτη. Ακόμη, η Premier League θα δωρίσει 1 εκατ. στερλίνες για ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Ουκρανίας.

«Η Λίγκα καταδικάζει με σθένος την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», ανέφερε δήλωση από την πλευρά της Premier League. «Καλούμε για ειρήνη και οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους που επηρεάζονται. Η δωρεά του 1 εκατομμυρίου θα γίνει στην Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης για Καταστροφές για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια απευθείας σε όσους έχουν ανάγκη» επισημαίνεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχηγοί των ομάδων της Premier League την περασμένη εβδομάδα φορούσαν περιβραχιόνια στα χρώματα της Ουκρανίας, ενώ σε όλα τα γήπεδα υπήρχε το μήνυμα «το ποδόσφαιρο στέκεται ενωμένο» με μια σημαία της Ουκρανίας.

The Premier League and its clubs today unanimously agreed to suspend our agreement with Russian broadcast partner Rambler (Okko Sport) with immediate effect and to donate £1 million to support the people of Ukraine

Full statement: https://t.co/r1SPpYLsRo pic.twitter.com/OKiqKbho68

— Premier League (@premierleague) March 8, 2022