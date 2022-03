Tένις: Στον τελικό του Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει τον σπουδαιότερο τίτλο της καριέρας της μετά την πρόκρισή της στον τελικό του Indian Wells, με την Ελληνίδα τενίστρια να κάνει δηλώσεις εμφανώς συγκινημένη μετά την αναμέτρηση.

«Ίσως φανεί ανόητο σε κάποιους, μπορεί να μην κέρδισα το τουρνουά, αλλά για μένα σημαίνει πάρα πολλά» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά:

«Δουλεύω όλη μου την ζωή για να φτάνω μακριά στα τουρνουά. Δεν ξέρω, ίσως φανεί ανόητο σε κάποιους, μπορεί να μην κέρδισα το τουρνουά, αλλά για μένα σημαίνει πάρα πολλά.

“I work my entire life to get to this, to the late stages of the tournaments. It means a lot to me.” 🥰@mariasakkari | #IndianWells pic.twitter.com/J8D9yrW1J9

— wta (@WTA) March 19, 2022