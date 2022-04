NBA: Στο κυνήγι του Τζόρνταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τον Ιούνιο του 2013 ο τότε επικεφαλής του NBA, Ντέιβιντ Στερν ανακοίνωσε ότι οι «Μιλγουόκι Μπακς επέλεξαν στο Νο.15 τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από την Αθήνα». Ήταν η στιγμή που ουδείς από τους παρευρισκόμενους στο Barclays Center του Μπρούκλιν μπορούσε να φανταστεί τη συνέχεια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Γιαννάκης από τα Σεπόλια, αποδείχτηκε απόλυτα συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Η οκταετία που μεσολάβησε από την ημέρα που ο 27χρονος σούπερ σταρ πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού απέδειξε ότι η ιστορία δικαιώνει τους τολμηρούς και όσους ονειρεύονται δυνατά και δίχως όρια.

Λίγα χρόνια πριν, σε ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ κάπου στου Ζωγράφου, ο νεαρός Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε δηλώσει ότι όνειρό του είναι να γίνει παίκτης NBA. Από τότε ο σούπερ σταρ των Μπακς δεν έχει σταματήσει να κατακτά κορυφές, να τρυπά διαρκώς το ταβάνι και να εξελίσσεται όχι σε έναν ακόμη μπασκετμπολίστα αλλά σε έναν παίκτη που τα κάνει όλα μέσα στο γήπεδο.

«Πάντα να θέλεις τα περισσότερα χωρίς να είσαι άπληστος». Με αυτή τη φράση του πατέρα του έκλεισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την ομιλία του την ανάδειξή του σε MVP της σεζόν το 2019. Τότε, όπως είχε δηλώσει στόχος του ήταν ένα πρωτάθλημα με τους Μπακς. Το κατάφερε δύο χρόνια αργότερα με τον ίδιο πολυτιμέρο παίκτη.

2020-21 NBA Champion, 6x NBA All-Star, 2x NBA MVP, 2021 NBA Finals MVP, 2019-20 Defensive Player of the Year and 75th Anniversary Team member…Giannis Antetokounmpo! #NBA75

Στο τελευταίο ματς των τελικών μάλιστα με αντίπαλο τους Σανς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 50 πόντους, έχοντας 14 ριμπάουντ και 5 τάπες. Κάπως έτσι οι Μπακς κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια.

Ο 27χρονος σούπερ σταρ αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης των τελικών προσθέτοντας ακόμη ένα πετράδι στο ήδη φορτωμένο από τιμές στέμμα του. Παράλληλα μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ μαζί με τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Χακίμ Ολάζουον.

Οι τρεις τους είναι οι μόνοι στην ιστορία του NBA που έχουν λάβει το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού, του πολυτιμότερου παίκτη του πρωταθλήματος και του πολυτιμότερους στους τελικούς.

Πλέον το μόνο που απομένει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι να καταφέρει ό,τι κι ο θεός του μπάσκετ! Ο Greek Freak διανύει μία ακόμη μυθική σεζόν στο NBA.

Giannis Antetokounmpo joins Michael Jordan and Hakeem Olajuwon as the only players NBA history to win a regular season MVP Award, a Finals MVP Award and a Defensive Player of the Year Award. pic.twitter.com/Ks1Uhf9EA8

— NBA History (@NBAHistory) July 21, 2021