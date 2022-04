Μαρσέιγ – ΠΑΟΚ: Στις κορυφαίες αποκρούσεις των προημιτελικών η διπλή επέμβαση Πασχαλάκη

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ήταν από τους κορυφαίους στην αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο διεθνής τερματοφύλακας έδειξε τα αντανακλαστικά του σε πολλές περιπτώσεις μέσα στο ματς του Βελοντρόμ. Μετά το γκολ του Ελ Καντουρί που μείωσε σε 2-1 για τον ΠΑΟΚ στο 48ο λεπτό, οι παίκτες της Μαρσέιγ βγήκαν μπροστά επιχειρώντας να πετύχουν περισσότερα τέρματα για να πάρουν ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης εν όψει της ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κάνει σημαντικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης είχε 8 συνολικά αποκρούσεις. Από αυτές ξεχωρίζει η διπλή επέμβασή του στο 74ο λεπτό.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας είπε «όχι» αρχικά σε προσπάθεια του Γκεντουζί, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Παγέτ και στη συνέχεια σε κεφαλιά του Σαλιμπά. Η φάση αυτή συμπεριλήφθηκε από την UEFA στις κορυφαίες αποκρούσεις για τα προημιτελικά του Conference League.

Four great quarter-final saves but which was the most impressive? 🧤🤔#UECL | #UECLsaves | @UKEnterprise pic.twitter.com/s7LCze8CxK

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 7, 2022