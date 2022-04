Formula 1, Αυστραλία: Pole position για τον Λεκλέρκ

Ο Σαρλ Λεκλέρκ με τη Ferrari θα εκκινήσει από την pole position στο γκραν πρι της Αυστραλίας όπως προέκυψε από τις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Μονεγάσκος οδηγός άφησε πίσω του σχεδόν τρία δέκατα του δευτερόλεπτου τον Μαξ Φερστάπεν. Ο περσινός Παγκόσμιος πρωταθλητής θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση με τη Red Bull.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο δεύτερος οδηγός της βρετανικής εταιρείας, Τσέκο Πέρες. Την πρώτη πεντάδα έκλεισαν οι Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον.

Οι κατατακτήριες της Αυστραλίας σημαδεύτηκαν κι από απρόοπτα. Κατά τη διάρκεια του Q1 ο Λανς Στρολ τράκαρε με τον Νικολάς Λατίφι με αποτέλεσμα να βγει κόκκινη σημαία και η διαδικασία να διακοπεί για αρκετά λεπτά.

Κατά τη διάρκεια του Q3 το μονοθέσιο του Φερνάντο Αλόνσο υπέστη τεχνικό πρόβλημα. Ο Ισπανός οδηγός μαζί με το όχημά του κατέληξε στις μπαριέρες ενώ έδειχνε ικανός να πάρει μία θέση στην πρώτη πεντάδα.

#AustralianGP #AusGP #qualifyng oh no #FernandoAlonso #Alonso not his fault , a technical Pb #alpinef1 pic.twitter.com/OxnGVwcdfZ

— Linalan96.2.0 (@0Linalan96) April 9, 2022