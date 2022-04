NBA, Κλίπερς – Κινγκς 117-98: Με ηγέτη τον Πολ Τζορτζ

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς επιβλήθηκαν με 117-98 των Σακραμέντο Κινγκς.

Οι νικητές είχαν ηγέτη τον Πολ Τζορτζ. Ο 31χρονος φόργουορντ είχε 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Ακολούθησε ο Νόρμαν Πάουελ με 20 πόντους. Οι Κλίπερς, που είναι στην πρώτη οκτάδα έχουν ρεκόρ 41 νίκες και 40 ήττες στη δυτική περιφέρεια.

Για τους ηττημένους ο Ντάβιον Μίτσελ είχε 22 πόντους και ο Τρέι Λάιλς 15 πόντους. Η ομάδα του Σακραμέντο έπεσε στο 29-52.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-16, 59-45, 92-71, 117-98

Λος Άντζελες Κλίπερς (Τάιρον Λου): Μπατούμ 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μόρις 11 (4/13 σουτ, 2/8 τρίποντα), Ζούμπατς 15 (12 ριμπάουντ), Τζάκσον 7 (1), Τζορτζ 23 (6/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Κόβινγκτον 8 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Πάουελ 20 (4), Χάρτενσταϊν 10 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χουντ 3 (1), Μαν 5 (2/7 σουτ, 1 τρίποντο), Κενάρντ 10 (2), Κόφι

Σακραμέντο Κινγκς (Άλβιν Τζέντρυ): Λάιλς 15 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μπαρνς 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Χόλιντεϊ 6 (2), Τζόουνς 12, Μίτσελ 22 (7 ασίστ), Μέτου 9 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ), Κουέτα 10, Λαμπ 6 (1/6 τρίποντα), ΝτιΒιντσέντζο 8 (1), Τζάκσον 7 (3/11 σουτ, 5 ριμπάουντ)

Paul George ( @Yg_Trece ) directed the @LAClippers offense in their win, tying a career-high with 12 dimes! #ClipperNation

Οι Μέμφις Γκρίζλις επικράτησαν με 141-114 των Πέλικανς.

Ο Τζα Μοράντ επέστρεψε στα παρκέ μετά από 21 μέρες και έδειξε ότι είναι και πάλι έτοιμος να βοηθήσει. Ο 22χρονος γκαρντ είχε 21 πόντους και 9 ασίστ. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ντίλον Μπρουκς με 23 πόντους.

Οι Γκρίζλις είναι στη δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας με 56 νίκες και 25 ήττες.

Για τους Πέλικανς ο ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 16 πόντους και ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε 15 έχοντας και 10 ριμπάουντ. Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης με ρεκόρ 36-45 θα αγωνιστεί στο play-in τουρνουά.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-18, 64-47, 119-80, 141-114

Μέμφις Γκρίζλις (Τέιλορ Τζένκινς): Τζάκσον 12 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Μπρουκς 23 (3 τρίποντα, 5 ασίστ), Άνταμς 4 (11 ριμπάουντ), Μοράντ 21 (2 τρίποντα, 9 ασίστ), Μπέιν 18 (4/4 τρίποντα), Κλαρκ 20 (10/10 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Άντερσον 7 (1), Τίλμαν 3 (1), Τζόουνς, Κόντσαρ 2, Μέλτον 12 (2), Πονς, Γουίλιαμς 19 (4)

Νιού Όρλεανς Πέλικανς (Γουίλι Γκριν): Τζόουνς 3, Βαλαντσιούνας 8, Χέιζ 13 (5 ριμπάουντ), Γκράχαμ 9 (1), ΜακΚόλουμ 16 (6/17 σουτ, 2 τρίποντα), Νανς 2, Κλαρκ, Τεμπλ 3 (1), Σνελ 7, Μάρσαλ 5, Ερνανγκόμεθ 15 (10 ριμπάουντ), Αλβαράντο 12 (5 ασίστ), Μέργι 8 (1/6 σουτ, 1 τρίποντο), Χάρπερ 12 (1)

Ja Morant was dropping dimes and taking flight in his return to the @memgrizz.

He led #GrindCity to their 56th win of the season, tying a franchise record.@JaMorant: 21 PTS, 4 REB, 9 AST pic.twitter.com/aCFStPd7r3

— NBA (@NBA) April 10, 2022