Μόντε Κάρλο: Ο Φονίνι πρώτος αντίπαλος του Τσιτσιπά

Τον Φάμπιο Φονίνι θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μπαίνει στη διοργάνωση ως περσινός νικητής. Ο Τσιτσιπάς ξεκινάει την πορεία του από τον δεύτερο γύρο.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Φάμπιο Φονίνι. Ο Ιταλός επικράτησε με 7-5, 4-6, 6-3 του Αρτούρ Ρίντερνεκ μετά από σχεδόν 2,5 ώρες αγώνα.

Ο Τσιτσιπάς έχει καλή παράδοση κόντρα στον δεξιόχειρα Ιταλό. Στις τρεις αναμετρήσεις που έχουν οι δυο τους κατά το παρελθόν ο Τσιτσιπάς μετράει ισάριθμες νίκες έχοντας χάσει μόλις ένα σετ.

Τελευταία του αναμέτρηση ήταν στο Indian Wells πέρσι για τη φάση των «32». Ο Στέφανος Τσισιπάς επικράτησε με 2-6, 6-3, 6-4 φτάνοντας στη συνέχεια μέχρι τα προημιτελικά όπου και αποκλείστηκε από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Ο Φονίνι είχε κατακτήσει το Masters του Μόντε Κάρλο το 2019. Ο Ιταλός έχει κατακτήσει 8 από τους 9 συνολικά τίτλους στην καριέρα του στο χώμα.

Shaking off the Monday morning Fog 🇮🇹@fabiofogna battles past Rinderknech 7-5 4-6 6-3 and will face Tsitsipas in R2 in a battle of the last two #RolexMCMasters champions! pic.twitter.com/3gtgUTiSzT

— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2022