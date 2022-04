NBA: Πρόκριση στα πλέι οφ για Νετς και Τίμπεργουλφς

Οι Μπρούκλιν Νετς και η Μινεσότα Τίμπεργουλφς είναι οι δύο πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν θέση στα πλέι οφ της Ανατολής μέσα από το play in τουρνουά.

Η ομάδα του Στιβ Νας επιβλήθηκε με 115-108 των Κλίβελαντ Καβαλίερς στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά. Οι Νετς θα αντιμετωπίσουν τους Μπόστον Σέλτικς που τερμάτισαν δεύτεροι στην κανονική περίοδο.

Η ομάδα της Βοστώνης θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Οι Καβαλίερς θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία απέναντι στον νικητή του Ατλάντα Χοκς – Σάρλοτ Χόρνετς.

Η ομάδα του Κλίβελαντ θα αγωνιστεί στην έδρα της. Από αυτό το ζευγάρι θα βγει η ομάδα που θα αντιμετωπίσει τους Μαϊάμι Χιτ στον πρώτο γύρο των πλέι οφ της Ανατολής.

Για τους νικητές ξεχώρισαν επιθετικά Ίρβινγκ με 34 πόντους και ο Ντουράντ με 25. Οι ηττημένοι είχαν πρώτο σκόρερ τον Γκάρλαντ με 34 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-20, 57-43, 85-73, 115-108

Μπρούκλιν Νετς (Νας): Ντουράντ 25 (8/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 1 λάθος σε 41:39), Μπράουν 18 (2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ντράμοντ 16 (7/11 δίποντα, 2/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Κάρι, Ίρβινγκ 34 (9/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 4 λάθη σε 41:44), Μιλς 6 (2), Κλάξτον 13 (6/6 δίποντα, 1/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 5 μπλοκ), Ντράγκιτς 3 (1), Έντουαρντς

Κλίβελαντ Καβαλίερς (Μπίκερσταφ): ΛεΒέρτ 12 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μάρκανεν 13 (1), Μόμπλι 19 (9/13 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Οκόρο, Γκάρλαντ 34 (10/18 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη), Λοβ 14 (3/4 τρίποντα, 13 ριμπάουντ), Οσμάν 2, Ρόντο 7 (1 τρίποντο, 9 ασίστ), Στίβενς 7

Kyrie Irving was a PERFECT 9/9 FGM (20 PTS) in the first half, he finished the game with 34 points! #NetsWorld

34 PTS (12/15 FGM) | 12 AST

The @BrooklynNets have advanced to the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel.

🏀 NETS/CELTICS Game 1: Sunday April 17th, 3:30pm/et on ABC pic.twitter.com/yxIvHVM1ee

