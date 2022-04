Champions League: Έρευνα της UEFΑ για τη σύρραξη των παικτών στο Ατλέτικο – Σίτι

Οι εικόνες με τη σύρραξη των παικτών μετά το τέλος του αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι θορύβησαν την UEFA που ανοίγει φάκελο διερεύνησης.

Ο επαναληπτικός προημιτελικός των δύο ομάδων είχε πολύ μεγάλη ένταση. Ο αγώνας σημαδεύτηκε από σύρραξη μεταξύ των παικτών στο φινάλε μετά τη φάση της αποβολής του Φελίπε για αντιαθλητικό μαρκάρισμα πάνω στο Φόντεν.

Η κατάσταση ξέφυγε τελείως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Ο Βρσάλικο, ο Σάβιτς και ο Γουόκερ πιάστηκαν στα χέρια και χρειάστηκε η επέμβαση των ψυχραιμότερων για να ηρεμήσουν τα πράγματα.

Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία θα ερευνήσει όσα έγιναν και θα αποφασίσει για τυχόν τιμωρίες τόσο των ομάδων όσο και των ποδοσφαιριστών. Σημειώνεται ότι από το συγκεκριμένο ζευγάρι, η Μάντσεστερ Σίτι προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Atletico Madrid could face UEFA action after ugly scenes in Champions League clash against Manchester City https://t.co/zGyL9RYiDv

— Sky News (@SkyNews) April 14, 2022