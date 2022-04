NBA, Καβαλίερς – Χοκς 101-107: Στα πλέι οφ με τρομερό Τρέι Γιανγκ

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο οι Ατλάντα Χοκς επιβλήθηκαν με 107-101 των Κλίβελαντ Καβαλίερς για το play in τουρνουά και προκρίθηκαν στα πλέι οφ της Ανατολής.

Η ομάδα του Νέιτ ΜακΜίλαν θα αντιμετωπίσει τους Μαϊάμι Χιτ στον πρώτο γύρο. Αντίθετα, η σεζόν ολοκληρώθηκε για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Για τους νικητές απίθανη εμφάνιση έκανε ο Τρέι Γιανγκ που ολοκλήρωσε το ματς με 38 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Για την ομάδα του Κλίβελαντ ο Λάουρι Μάρκανεν σημείωσε 26 πόντους με 8 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-25, 61-51, 84-84, 101-107

Κλίβελαντ Καβαλίερς (Μπίκερσταφ): Μάρκανεν 26 (4/5 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μόμπλι 18 (5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ), Άλεν 11 (4/4 δίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΛεΒέρτ 16 (1/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκάρλαντ 21 (8/20 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη), Οκόρο 6 (5 ριμπάουντ), Λοβ 3 (1), Ρόντο

Ατλάντα Χοκς (ΜακΜίλαν): Χάντερ 10 (5/9 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκαλινάρι 14 (2), Καπέλα 7 (8 ριμπάουντ), Χέρτερ 13 (1), Γιανγκ 38 (8/14 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Μπογκντάνοβιτς 19 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ράιτ 2 (6 ριμπάουντ), Οκόνγκου 2 (9 ριμπάουντ), Καμπαρό 2, Τζενγκ

They don’t call him Ice Trae for no reason!

The @ATLHawks now lead by 6

ATL 95 | CLE 89

Q4 5:33 remaining

WIN OR GO HOME

22 points in the 2nd half, 28 in the game for Trae Young in the #MetaQuestPlayIn pic.twitter.com/XiSZjq0HMD

— NBA (@NBA) April 16, 2022