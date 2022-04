ΝΒΑ: Ο Μάρκους Σμαρτ αμυντικός της χρονιάς

Ο Μάρκους Σμαρτ των Μπόστον Σέλτικς ψηφίστηκε καλύτερος αμυντικός της χρονιάς στο NBA.

Ο 28χρονος μπασκετμπολίστας πήρε 257 ψήφους (37 πρώτης θέσης) και πήρε το βραβείο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Μάικαλ Μπρίτζες των Φοίνιξ Σαν και την πρώτη τριάδα έκλεισε ο Ρούντι Γκομπέρ των Γιούτα Τζαζ.

Ο Σμαρτ έχει ο δεύτερος πόιντ γκαρντ μετά τον Γκάρι Πέιτον το 1996 που έλαβε το συγκεκριμένο βραβείο. Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος παίκτης των Σέλτικς που ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς μετά τον Κέβιν Γκαρνέτ το 2008.

Στην έκτη θέση της σχετικής ψηφοφορίας βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 58 βαθμούς και 5 ψήφους πρώτης θέσης.

Marcus Smart of the @celtics receives the 2021-2022 Kia NBA Defensive Player of the Year Award from Gary Payton! #KiaDPOY

He is the first guard to receive the award since Gary Payton in the 1995-96 season. pic.twitter.com/kunKEW6ujj

— NBA (@NBA) April 18, 2022