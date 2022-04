Τένις: Εκτός Wimbledon οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι αθλητές

Χωρίς τους Ρώσους και τους Λευκορώσους τενίστες θα διεξαχθεί φέτος το Wimbledon.

Όπως αναφέρουν οι «New York Times» οι διοργανωτές του θρυλικού major έλαβαν την απόφαση αυτή λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η πληροφορία προέρχεται από υψηλόβαθμο στέλεχος του All England Club που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Αν τελικά η πληροφορία επιβεβαιωθεί, το Wimbledon θα είναι η πρώτη τενιστική διοργάνωση που αποκλείει Ρώσους και Λευκορώσους. Σημειώνεται ότι οι αθλητές αυτών των δύο χωρών αγωνίζονται σε διοργανώσεις τένις ως ουδέτεροι.

Το Wimbledon είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τέλη Ιουνίου. Αυτή την στιγμή δύο άνδρες και τρεις γυναίκες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία είναι στο top-20 του κόσμου.

Πρόκειται για τον Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ που είναι στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης και τον συμπατριώτη του Αντρέι Ρούμπλεφ που είναι στο Νο.8. Όσον αφορά τις γυναίκες, η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα είναι στο Νο.4 του κόσμου και η συμπατριώτισσά της, Βικτόρια Αζαρένκα στο Νο.18. Η Αναστασία Παβλιουτσένκοβα από τη Ρωσία είναι στη 15η θέση του κόσμου.

