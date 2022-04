Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Το βίντεο που ανέβασε σχετικά με το μέλλον του

Ένα ιδιαίτερο βίντεο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Όπως φαίνεται ο Σουηδός επιθετικός, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει τα 40 δεν έχει σκοπό να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βιντεάκι όπου ανακοινώνει εμμέσως ότι πρόθεσή του είναι να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο.

Στο βίντεο ο Ζλάταν έχει μπροστά του μια σειρά από μπάλες, η μια εξ’ αυτών είναι κίτρινη και γράφει στη λεζάντα: «Εγώ θα αποφασίσω πότε θα σταματήσω, όπως αποφάσισα πότε θα σε χτυπήσω με την κίτρινη μπάλα». Η κίτρινη μπάλα φεύγει από τα πόδια του και χτυπάει την κάμερα.

Το συμβόλαιο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με τη Μίλαν ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν η πρόθεση της ομάδας του Στέφανο Πιόλι είναι να το ανανεώσει.

I decide when to stop, just like I decide that the yellow ball will hit you pic.twitter.com/481mnOGG2W

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 20, 2022