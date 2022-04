Τένις: Το Wimbledon ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των Ρώσων και των Λευκορώσων αθλητών

Χωρίς τους Ρώσους και τους Λευκορώσους τενίστες θα διεξαχθεί φέτος το Wimbledon όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

«Σε συνθήκες τόσο αδικαιολόγητης και πρωτοφανούς στρατιωτικής επιθετικότητας, θα ήταν ανεπίτρεπτο για το ρωσικό καθεστώς να αποκομίσει κέρδος από την ανάμειξη Ρώσων ή Λευκορώσων αθλητών στο τουρνουά», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση. «Κατά συνέπεια αποτελεί πρόθεσή μας, με μεγάλη λύπη, να απορρίψουμε τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων παικτών στο φετινό τουρνουά» σημειώνουν οι διοργανωτές επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα των New York Times για τον αποκλεισμό των αθλητών από τις δύο αυτές χώρες.

Το Wimbledon είναι η πρώτη τενιστική διοργάνωση που αποκλείει Ρώσους και Λευκορώσους. Σημειώνεται ότι οι αθλητές αυτών των δύο χωρών αγωνίζονται σε διοργανώσεις τένις ως ουδέτεροι.

Αυτή την στιγμή δύο άνδρες και τρεις γυναίκες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία είναι στο top-20 του κόσμου και που μένουν εκτός διοργάνωσης.

Πρόκειται για τον Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ που είναι στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης και τον συμπατριώτη του Αντρέι Ρούμπλεφ που είναι στο Νο.8. Όσον αφορά τις γυναίκες, η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα είναι στο Νο.4 του κόσμου και η συμπατριώτισσά της, Βικτόρια Αζαρένκα στο Νο.18. Η Αναστασία Παβλιουτσένκοβα από τη Ρωσία είναι στη 15η θέση του κόσμου.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022.

