Λίουις Χάμιλτον: Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για την Τσέλσι

Ο Λίουις Χάμιλτον επιβεβαίωσε ότι είναι μέσα σε ένα από τα σχήματα επενδυτών που κατέθεσε πρόταση για την αγορά της Τσέλσι.

Σε δηλώσεις του ο οδηγός της Mercedes είπε: «Οι φήμες για την Τσέλσι είναι αληθινές. Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου από παιδί, παίζω από 4 χρονών. Θυμάμαι ότι στο διάστημα 5-6 υποστήριζα την Άρσεναλ, ενώ ο θείος μου υποστήριζε την Τσέλσι. Γενικά, πάντως, είμαι λάτρης των σπορ και αυτό θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία».

Ο Λίουις Χάμιλτον επιβεβαίωσε και τη συμμετοχή της Σερένα Γουίλιαμς στο επενδυτικό σχήμα: «Έχουμε μιλήσει για αυτό αρκετές φορές, έχουμε μια πολύ στενή σχέση, είναι αθλήτρια και μια εκπληκτική γυναίκα. Με ρώτησε τι νόμιζα και της είπα ότι ήθελα να ασχοληθώ και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη. Όταν άκουσα αυτή την ευκαιρία είπα “ουάου “και προσπάθησα να το εκμεταλλευτώ».

Σημειώνεται ότι το Skysports αποκάλυψε ότι ο οδηγός της Formula 1 και η θρυλική τενίστρια είναι στο επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής τον Σερ Μάρτιν Μπρότον, πρώην πρόεδρο της Λίβερπουλ και τις British Airways. Εκτιμάται ότι αμφότεροι έχουν προσφέρει γύρω στις 10 εκατομμύρια λίρες.

