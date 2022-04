Ακυρώθηκε η ποδοσφαιρική σεζόν στην Ουκρανία

Δε θα ολοκληρωθεί το φετινό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Ουκρανίας όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία της χώρας.

Η ρωσική εισβολή στη χώρα δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. Έτσι αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του πρωταθλήματος.

«Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Πρέμιερ Λιγκ της Ουκρανίας στήριξαν την πρόταση για τερματισμό της σεζόν 2021-22 αφού το πρωτάθλημα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω της παράτασης του στρατιωτικού νόμου στην Ουκρανία» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σχετική ανακοίνωση.

Την στιγμή της διακοπής του πρωταθλήματος, η Σαχτάρ Ντόνετσκ ήταν στην πρώτη θέση με 47 βαθμούς. Δεύτερη ήταν η Ντιναμό Κιέβου με 45.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο τίτλος δε θα απομενηθεί. Η ομάδα του Ντόνετσκ και η Ντιναμό θα λάβουν μέρος στο Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης σεζόν.

