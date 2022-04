Λεβαντόφσκι: Νέα επαφή με τη Μπαρτσελόνα

Όλο και πιο κοντά στη μεταγραφή του στη Μπαρτσελόνα είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόσφκι.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ της Ισπανίας, ο Ματέο Αλεμάνι, αθλητικός διευθυντής των «μπλαουγκράνα» και ο εκπρόσωπος του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είχαν συνάντηση σε εστιατόριο της Βαρκελώνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να προσφέρει 30-35 εκατομμύρια ευρώ στη Μπάγερν Μονάχου για την απόκτηση του Πολωνού επιθετικού. Οι Βαυαροί αξιώνουν 40 εκατομμύρια.

Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, αναμένεται να έχει ραντεβού με τη Μπάγερν εντός της ημέρας. Το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι λήγει το 2023.

Όπως έχει αναφερθεί σε ρεπορτάζ ξένων ΜΜΕ, επιθυμία του Λεβαντόφσκι είναι να αλλάξει περιβάλλον. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται 12 χρόνια στη Γερμανία (τέσσερα στη Ντόρτμουντ, οκτώ στη Μπάγερν) και ο ίδιος θεωρεί ότι ο κύκλος του στους Βαυαρούς έχει κλείσει.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη Μπάγερν δηλώνουν αισιόδοξοι για την έκβαση της υπόθεσης. Ο Όλιβερ Καν, διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, έχει δηλώσει άλλωστε ότι ο Λεβαντόφσκι θα συνεχίσει στο Μόναχο.

Barcelona have told Pini Zahavi they’re willing to offer a fee of €30-35m to sign Robert Lewandowski. They asked the agent to put pressure on Bayern to sell the striker. Zahavi will be in Munich to negotiate the sale of Lewandowski with Bayern [@gerardromero]

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 27, 2022