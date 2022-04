Μπαρτσελόνα: Ανακαινίζεται το Καμπ Νου

Η Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί σε άλλη έδρα λόγω εργασιών που θα γίνουν στο Καμπ Νου.

Η Άντα Κολάου, δήμαρχος της Βαρκελώνης και ο Ζοάν Λαπόρτα συμφώνησαν για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να γίνουν εργασίες αναμόρφωσης του γηπέδου.

Οι εργασίες ανακαίνισης του θα ξεκινήσουν μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Οι εργασίες θα αφορούν κυρίως την πρώτη και δεύτερη κερκίδα, τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και στην εξωτερική διαμόρφωση.

Τη σεζόν που μας έρχεται η Μπαρτσελόνα θα παίξει στο 50% της χωρητικότητας του γηπέδου. Τη σεζόν 2023-2024 η Μπαρτσελόνα θα αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο στην περιοχή Μοντζουΐκ της Βαρκελώνης. Η χωρητικότητά του φτάνει τις 60.000 θεατές.

Η ανακαίνιση του Καμπ Νου θα ολοκληρωθεί τη σεζόν 2025-2026.

