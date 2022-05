Ίβιτσα Όσιμ: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Ίβιτσα Όσιμ, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα της Βόσνιας, ο Όσιμ άφησε την τελευταία του πνοή στην πόλη Γκρατς όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Today is a sad day. Ivica Osim has left us.

Pocivaj u miru legendo! pic.twitter.com/2aPKU36WBX

