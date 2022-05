UEFA: Απέκλεισε όλες τις ρωσικές ομάδες από τις διοργανώσεις της επόμενης σεζόν

Σκληρά μέτρα κατά των ρωσικών ομάδων (συλλόγων και εθνικών) ανακοίνωσε η UEFA.

Η εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου αποφάσισε τον οριστικό αποκλεισμό τους από όλες τις διοργανώσεις σε όλες τις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα:

Θυμίζουμε ότι η Ρωσία έχει αποκλειστεί και από τις διοργανώσεις της FIFA. Ακόμη, ρωσικοί σύλλογοι αλλά και αθλητές από τη συγκεκριμένη χώρα και τη Λευκορωσία μένουν εκτός μεγάλων διοργανώσεων σε όλα τα σπορ.

The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible.

This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA competitions.

— UEFA (@UEFA) May 2, 2022