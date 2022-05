Conference League: Οριστικά στα Τίρανα ο τελικός

Στα Τίρανα θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa Conference League όπως επιβεβαίωσε η UEFA.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, είχε αναπτυχθεί έντονη φημολογία για αλλαγή της έδρας του τελικού της νεοσύστατης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τα προβλήματα που είχαν προκύψει με την ομοσπονδία της Αλβανίας οδηγούσαν σε αυτά τα σενάρια.

Μάλιστα ανάμεσα στις υποψήφιες χώρες να αναλάβουν τον τελικό εμφανιζόταν και η Ελλάδα. Όπως ανακοίνωσε μέσω των social media η ευρωπαϊκή ομοσπονδία, ο τελικός θα διεξαχθεί κανονικά στα Τίρανα.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον τελικό στις 25 Μαΐου είναι η Arena Kombetare χωρητικότητας 22.500 θεατών. Το γήπεδο άνοιξε τις πύλες του το 2019.

Το ζευγάρι του τελικού της διοργάνωσης θα προκύψει από τα ζευγάρια της Μαρσέιγ με τη Φέγενορντ και της Ρόμα με τη Λέστερ.

🇦🇱 Tirana will host this season’s inaugural @europacnfleague final on 25 May.

🤔 Where would you like to see it staged in 2023?#UECL #UECLfinal pic.twitter.com/pbjCdO81Bx

— UEFA (@UEFA) May 5, 2022