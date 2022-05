Λίβερπουλ: Πήρε 19.618 εισιτήρια για τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ

Κάτι λιγότερο από 20.000 εισιτήρια θα διαθέσει η Λίβερπουλ στους φίλους της ομάδας για τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα, οι οπαδοί της θα μπορούν να προμηθευτούν 19.618 εισιτήρια για το μεγάλο ματς της 28ης Μαΐου. Ο τελικός γίνεται στο Παρίσι και πιο συγκεκριμένα στο Σταντ ντε Φρανς χωρητικότητας 80.698 θεατών.

Η Λίβερπουλ προμηθεύτηκε άλλα 382 εισιτήρια που θα μοιραστούν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Τα «μαγικά χαρτάκια» του τελικού αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα.

Όπως ανακοίνωσαν οι «Reds» υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες τιμών. Στην πρώτη κατηγορία τα εισιτήρια κοστίζουν 578,63 λίρες και περιλαμβάνουν το 4,6% των εισιτηρίων.

Στη δεύτερη κατηγορία τα εισιτήρια κοστίζουν 401,91 λίρες και αφορούν το 16,4% των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια της τρίτης κατηγορίας κοστίζουν 125,79 λίρες και της τέταρτης 50,32 λίρες.

#LFC has released the following ticket details for the Champions League final against Real Madrid on Saturday May 28.

— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2022