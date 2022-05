Έρλινγκ Χάαλαντ: Ανακοινώνεται η μεταγραφή του στη Σίτι

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Έρλινγκ Χάαλαντ στη Σίτι σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Theathletic», η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και η μεταγραφεί θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Η Σίτι ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς και να κάνει δικό της τον Χάαλαντ. Το συμβόλαιο του Χάαλαντ με τη Ντόρτμουντ ολοκληρώνεται το 2024.

Ο Χάαλαντ θα ενταχθεί στο δυναμικό της Σίτι λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας για την νέα σεζόν. Τη φετινή χρονιά, ο Νορβηγός επιθετικός έχει σημειώσει 21 γκολ στη Bundesliga και έχει μοιράσει 8 ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα της Μπορούσια έχει καταγράψει 88 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Νορβηγός επιθετικός έχει πετύχει 85 γκολ και έχει δώσει 23 ασίστ.

Erling Haaland’s proposed move to Manchester City is now a ‘done deal’, with the switch from Borussia Dortmund likely to be announced this week.

The Norwegian striker has chosen the Premier League champions ahead of Real Madrid & others.#MCFC | #RMCF | #BVB

📝 @David_Ornstein

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) May 9, 2022