Ευρωλίγκα: Πρώτος σκόρερ ο Μίσιτς

Ο Βασίλιε Μίσιτς της Εφές Αναντολού αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκας.

Ο Σέρβος γκαρντ παρέλαβε το βραβείο «Αλφόνσο Φορντ». Ο παίκτης της Αναντολού Εφές ολοκλήρωσε τη σεζόν με 18,2 πόντους μέσο όρο. Ο Νίκολα Μίροτιτς βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 16,5 πόντους μέσο όρο.

Την πρώτη τετράδα συμπληρώνουν οι Μάικ Τζέιμς με 16,2 πόντους και ο Σκότι Ουίλμπεκιν με 15,4.

Ο Μίσιτς αγωνίζεται στην Εφές Αναντολού από το 2018. Κατέκτησε την Ευρωλίγκα με την τουρκική ομάδα την περασμένη σεζόν και αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής διάρκειας αλλά και του Final Four.

