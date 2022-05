Έφυγε από τη ζωή ο Άντριαν Πέιν, πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού

Ο Άντριαν Πέιν, πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters οι συνθήκες θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ο Πέιν έπαιξε μπάσκετ στο κολέγιο του Μίσιγκαν. Από εκεί τον επέλεξαν οι Ατλάντα Χοκς στο νούμερο 15 του ντραφτ. Είχε δύο θητείες στον Παναθηναϊκό με τη φανέλα του οποίου κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδος.

«Η οικογένεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για τον αδόκητο χαμό του πρώην αθλητή μας, Άντριαν Πέιν. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του» ανέφερε το συλλυπητήριο μήνυμα του Παναθηναϊκού.

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του Άντρειαν Πέιν. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη» ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

🕊️We are devastated to hear the sad news of Adreian Payne passing. Our thoughts and prayers are with his family and friends. Rest In Peace 🙏🏿 #OlympiacosBC pic.twitter.com/hiVYWbsFPZ

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) May 9, 2022