NBA: Για πρώτη φορά αγώνες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA θα γίνουν αγώνες την κορυφαίας Λίγκας του μπάσκετ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς και οι Ατλάντα Χοκς θα δώσουν δύο αγώνες προετοιμασίας στο Άμπου Ντάμπι. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν μέρος της συμφωνίας του NBA και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι.

Οι δύο αγώνες προετοιμασίας ονομάστηκαν «The NBA Abu Dhabi Games 2022». Θα διεξαχθούν στις 6 και 8 Οκτωβρίου στο «Etihad Arena» στη Νήσο Γιας που αποτελεί ένα από τα κορυφαία τουριστικά έργα στο Άμπου Ντάμπι.

«Είναι τιμή μας που επιλεχτήκαμε για να συμμετάσχουμε στους πρώτους αγώνες στην ιστορία του ΝΒΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Καθώς το ΝΒΑ συνεχίζει να επεκτείνεται παγκοσμίως, ανυπομονούμε να επισκεφθούμε το Αμπού Ντάμπι και να ενισχύσουμε τον στόχο του πρωταθλήματος, που δεν είναι άλλος από το να εμπνεύσει τους ανθρώπους σε όλη τη γη μέσω του μπάσκετ.

Είμαστε υπερήφανοι που θα εκπροσωπήσουμε τον προσεχή Οκτώβριο την πόλη μας, την πολιτεία μας και τους φιλάθλους των Μπακς σε όλο τον κόσμο» σημείωσε ο πρόεδρος της ομάδας του Μιλγουόκι, Πίτερ Φέιγκιν.

Abu Dhabi get ready the NBA is about to take over with two preseason games at Etihad Arena on Yas Island in Abu Dhabi on Thursday, Oct. 6 and Saturday, Oct. 8, 2022 #NBAAfrica #NBA75 pic.twitter.com/zEsxqKTp3r

— NBA Africa (@NBA_Africa) May 10, 2022