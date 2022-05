Champions League: Αλλάζει μορφή με δύο επιπλέον θέσεις το 2024

Σε συμφωνία με τους συλλόγους για την κάλυψη των δύο επιπλέον θέσεων στο Τσάμπιονς Λιγκ ήρθε η UEFA σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αλλάζει μορφή από τη σεζόν 2024-2025 με δύο επιπλέον θέσεις σε ομάδες που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους μέσω των εγχώριων πρωταθλημάτων στο οποίο συμμετέχουν. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «The Athletic», η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση ευρωπαϊκών συλλόγων.

Οι δύο θέσεις θα πηγαίνουν σε ομάδες με βάση την κατάταξη των χωρών κάθε ποδοσφαιρική χρονιά. Αν για παράδειγμα, οι θέσεις δίνοντας βάσει των φετινών επιδόσεων, μία αγγλική και μία ολλανδική ομάδα θα έπαιρναν αυτού του είδους τη wild card.

Η αρχική πρόταση, ανέφερε ότι οι επιπλέον θέσεις θα δίνονταν σε συλλόγους με βάση τα αποτελέσματά τους στη διοργάνωση την τελευταία πενταετία. Ωστόσο κάτι τέτοιο δε θα γινόταν αποδεκτό από τις ομάδες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η UEFA έχει στα σκαριά και άλλες αλλαγές για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πρόσφατα, ο πρόεδρος Τσέφεριν ανέφερε ότι προκρίνεται η μονιμοποίηση του Final Four, κάτι που είχε γίνει πριν δύο χρόνια λόγω της πανδημίας.

Told agreement now reached on new CL format from 2024. Two places still awarded by coefficient but will be country rather than club and only over previous season (England and Holland if it was this season). First stage will be eight games per club played over 10 game weeks.

— Simon Stone (@sistoney67) May 10, 2022