Αντετοκούνμπο – «Rise»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Γιάννη και την οικογένειά του

Κυκλοφόρησε σήμερα το πρώτο trailer της ταινίας «Rise» για τη ζωή της οικογένειας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η τανία, που θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιουνίου, «ακολουθεί» τους Antetokounbros από την παιδική τους ηλικία στα Σεπόλια μέχρι και την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA.

Τα γυρίσματα ειχαν ξεκινήσει στα Σεπόλια πριν από ένα χρόνο.

Κατά την ανακοίνωση της ταινίας το 2021, τα Walt Disney Studios είχαν αναφέρει: «Οικογένεια. Αφιέρωση. Αφοσίωση. “Rise”, μία ταινία του DisneyPlus βασισμένη στις πραγματικές εμπειρίες της ζωής του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και της οικογένειάς του, η οποία θα κάνει ντεμπούτο το 2022».

Family. Dedication. Devotion. “Rise,” a @DisneyPlus Original Movie, based on the real life experiences of Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo and his family, will debut in 2022. #DisneyRise pic.twitter.com/4tgsWbqmjF

