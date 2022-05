Τσέφεριν: «Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους, μπορούν ακόμη να τιμωρηθούν»

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο τιμωρίας της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μπαρτσελόνα και της Γιουβέντους ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Ο πρόεδρος της UEFA μίλησε στην εφημερίδα «Equipe» και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι μπορούν ακόμη οι ομάδες αυτές να τιμωρηθούν. Σημειώνεται ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους είναι οι τρεις ομάδες που δεν έχουν αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή σούπερ Λίγκα.

«Είναι δυνατό να τιμωρηθεί κάθε σύλλογος. Αποκλεισμός; Φυσικά και είναι δυνατό. Αλλά η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA, η οποία είναι ανεξάρτητη, είναι αυτή που θα αποφασίσει για τις ποινές. Οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους. Και αν σχολιάσω τι λέει ο κόσμος καθημερινά.

Διαμαρτύρονται επίσης ότι η UEFA κερδίζει δισεκατομμύρια, ενώ το 93,5% των εσόδων πηγαίνει στους συλλόγους. Πώς το εξηγείτε αυτό; Πιστέψτε με ή όχι, αλλά όλοι οι σύλλογοι αντιμετωπίζονται το ίδιο, είτε είναι από τη Σλοβενία, τη χώρα μου, είτε είναι μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Τσέφεριν.

Η UEFA είναι σε ανοιχτή δικαστική διαμάχη με τους «αποστάτες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μάλιστα πρόσφατα κέρδισε και μία δικαστική μάχη απέναντι στις τρεις ομάδες ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές κυρώσεις.

🎙 UEFA President, Aleksander Ceferin in an interview to L’Equipe:

🗣 “Exclude Barça, Real Madrid and Juve [from the UCL]? Of course it is possible. The UEFA Disciplinary Committee, which is independent will decide.”

Via: @sport pic.twitter.com/KZYncotkwa

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) May 11, 2022