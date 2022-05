Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ολοκληρώθηκε το εντυπωσιακό γκράφιτι στο Μιλγουόκι

Έτοιμο είναι το εντυπωσιακό γκράφιτι με τη μορφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι.

Ο Μαουρίσιο Ραμίρεζ, φημισμένος καλλιτέχνης ετοίμασε ένα γκράφιτι – έργο τέχνης με τη μορφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε κτίριο τριών ορόφων κεντρικής λεωφόρου στο Μιλγουόκι. Το 600 East building στη λεωφόρο του Γουισκόνσιν έχει τη μορφή του Έλληνα σούπερ σταρ.

New Giannis mural is done in downtown Milwaukee 🔥 pic.twitter.com/oCenyZ9TlN

— FIBA (@FIBA) May 11, 2022