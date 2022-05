Ευρωλίγκα: Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις «Rising Star» της σεζόν

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις της Μπαρτσελόνα αναδείχτηκε Rising Star της σεζόν της Ευρωλίγκας.

Ο νεαρός γκαρντ των Ισπανών εξαργύρωσε την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποίησε παραλαμβάνοντας το βραβείο που δίνεται στον καλύτερο νέο παίκτη της διοργάνωσης.

Ο 21χρονος παίκτης τη φετινή σεζόν είχε μέσο όρο 7.2 πόντους, 2.8 ασίστ και 7.6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο νεαρός μπασκετμπολίστας είναι ποσοστό 59.5% από το τρίποντο.

Ο Γιοκουμπάιτις είναι ο πρώτος Λιθουανός παίκτης που λαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο. Παράλληλα, έγινε ο τρίτος μπασκετμπολίστας της Μπαρτσελόνα που πήρε το βραβείο του «Rising Star».

Από ελληνική πλευράς ο Κώστας Παπανικολάου έχει λάβει τη συγκεκριμένη διάκριση. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε αναδειχτεί «Rising Star» το 2013.

After becoming an integral part of the @FCBbasket squad to make the Final Four in Belgrade, Rokas Jokubaitis, has been chosen as the Rising Star Trophy winner for the 2021-22 season.

Voted by EuroLeague head coaches, Jokubaitis becomes the first Lithuanian to win the award 🏆 pic.twitter.com/oSUkSR7JVM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 11, 2022