Champions League: Ο Κλεμάν Τουρπέν διαιτητής του τελικού

Ο Γάλλος διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Λίβερπουλ στις 28 Μαΐου.

Ο 39χρονος διαιτητής σφυρίζει από το 2005 ενώ το 2008 διηύθυνε για πρώτη αγώνα πρώτης κατηγορίας του γαλλικού πρωταθλήματος. Είναι κάτοχος σήματος της FIFA από το 2010.

Ήταν ο διαιτητής του περσινού τελικού του Europa League ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Φέτος έχει διαιτητεύσει 6 ματς στο Τσάμπιονς Λιγκ με σημαντικότερο τον πρώτο προημιτελικό της Ρεάλ με την Τσέλσι που έληξε με 3-1 υπέρ των Μαδριλένων.

Ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς θα σφυρίξει τον τελικό του Europa League στις 18 Μαΐου στη Σεβίλλη ανάμεσα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και τη Ρέιντζερς. Στον πρώτο τελικό του Conference League, που θα γίνει στις 25 Μαΐου στα Τίρανα ανάμεσα σε Ρόμα και Φέγενορντ, διαιτητής θα είναι ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβακς.

Τέλος, τον τελικό του Champions League γυναικών, μεταξύ Μπαρτσελόνα και Λιόν, που θα γίνει στις 21 Μαΐου στο Τορίνο, θα διευθύνει η Λίνα Λετοβάαρα από τη Φινλανδία.

