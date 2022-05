Μπαρτσελόνα: Ήρθε σε συμφωνία με την Άστον Βίλα για τον Κοουτίνιο

Με τη φανέλα της Άστον Βίλα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Φιλίπε Κοουτίνιο με τη Μπαρτσελόνα να έρχεται σε συμφωνία με την αγγλική ομάδα.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής θα παραχωρηθεί με τους «χωριάτες» να βγάζουν από τα ταμεία τους 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κοουτίνιο αγωνιζόταν ως δανεικός στην ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ.

Ο Άγγλος προπονητής δήλωνε ότι επιθυμεί την παραμονή του 29χρονου εξτρέμ. Οι δυο τους συνυπήρξαν ως ποδοσφαιριστές στη Λίβερπουλ.

Οι «μπλαουγκράνα» τον απέκτησαν δίνοντας 90 εκατομμύρια ευρώ στην αγγλική ομάδα. Ωστόσο ο Κοουτίνιο δε δικαιολόγησε τις προσδοκίες που υπήρχαν για εκείνον στο Καμπ Νου.

Δόθηκε δανεικός στη Μπάγερν Μονάχου με την οποία κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ το 2020. Συνολικά με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε 106 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σημειώνοντας 25 γκολ και μοιράζοντας 14 ασίστ.

Official statement expected very soon for Philippe Coutinho to join Aston Villa on a permanent deal. Agreement completed yesterday, part of paperworks already signed few hours ago. 🇧🇷🤝 #AVFC

Barcelona will receive around €20m, included in this year financial balance.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2022