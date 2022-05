Ολυμπιακός: Με Φορτούνη κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει σε αποστολή του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες, μετά την φιέστα για την κατάκτηση του 47ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους, κοντράρονται στο ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ για τη δέκατη και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Superleague. Ο Κώστας Φορτούνης, που δεν ήταν στην αποστολή κόντρα στον ΠΑΟΚ, βρίσκεται μέσα στις επιλογές του Πέδρο Μαρτίνς

Από εκεί και πέρα, ο Πορτογάλος προπονητής αποφάσισε να αφήσει εκτός αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές. Πιο συγκεκριμένα, θα απουσιάσουν οι Βατσλίκ, Λαλά, Μαντί Καμαρά, Εμβιλά, Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Ροντρίγκες, Ρέαμπτσουκ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Α. Καμαρά, Ανδρούτσος, Μπα, Μπαγκαλιάνης, Μπουχαλάκης, Καρβάλιο, Σισέ, Ελ Αραμπί, Φαντιγκά, Φορτούνης, Κανέ, Καραργύρης, Κίτσος, Κρίστινσον, Κούντε, Λόπες, Μασούρας, Παπαδόπουλος, Τικίνιο, Σουρλής, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Playoffs #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/SmBFgefYKY

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) May 16, 2022