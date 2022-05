Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ίσες αμοιβές για τις Εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσημα ότι οι ομάδες ανδρών και γυναικών θα αμείβονται το ίδιο.

Η οικονομική συμφωνία για τις νέες συμβάσεις περιλαμβάνει τους μισθούς αλλά και τα μπόνους που εισπράττουν οι ομάδες από τις διοργανώσεις της FIFA. Η ομοσπονδία των ΗΠΑ έχει επίσης εισαγάγει ένα νέο μοντέλο κατανομής εσόδων και για τις δύο Εθνικές οι δύο ομάδες θα έχουν ίσο ποσοστό για εισιτήρια που πωλούνται σε όλους τους αγώνες που γίνονται υπό την αιγίδα της.

«Σύμφωνα με αυτές τις συμφωνίες, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ γίνεται η πρώτη στον κόσμο που ισοφαρίζει τα χρηματικά έπαθλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA που απονέμονται στην Εθνική Ομάδα Γυναικών και την Εθνική Ομάδα Ανδρών για συμμετοχή στα αντίστοιχα Παγκόσμια Κύπελλα» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Τα κέρδη που μπορέσαμε να επιτύχουμε οφείλονται τόσο στα ισχυρά θεμέλια που έθεσαν οι γενιές των παικτριών που ήρθαν πριν από την τρέχουσα ομάδα όσο και μέσω της πρόσφατης συνεργασίας του σωματείου μας με τους ομολόγους μας στην Εθνική ανδρών και την ηγεσία της ομοσπονδίας. Ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία και τα ιστορικά της επιτεύγματα όχι μόνο στην παροχή ίσης αμοιβής αλλά και στη βελτίωση του προπονητικού και του αγωνιστικού περιβάλλοντος για τις παίκτριες της Εθνικής Ομάδας θα λειτουργήσουν ομοίως ως το θεμέλιο για τη συνεχή ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο εξωτερικό» σχολίασε η Μπέκι Σάουερμπρουν, πρόεδρων της Ένωσης των παικτριών της Εθνικής των ΗΠΑ.

Ο ομόλογός της στην Ένωση των ανδρών, Γουόκερ Ζίμερμαν τόνισε: «Είπαν ότι δεν ήταν δυνατή η ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε και προχωρήσαμε και το πετύχαμε. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αφυπνίσει άλλους στην ανάγκη για αυτού του είδους τις αλλαγές και θα εμπνεύσει τη FIFA και άλλους σε όλο τον κόσμο να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση».

Άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία, έχουν ανακοινώσει ίσες αμοιβές μεταξύ των παικτών της εθνικής ομάδας ανδρών και γυναικών. Ωστόσο αυτές οι συμφωνίες δεν περιελάμβαναν ίσο μοίρασμα του χρηματικού έπαθλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση οι νέες συμβάσεις θα διαρκέσουν έως το 2028.

