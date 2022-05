Μουντιάλ 2022: Για πρώτη φορά με γυναίκες διαιτητές

Στο Μουντιάλ του Κατάρ θα σφυρίξουν για πρώτη φορά γυναίκες διαιτητές.

Όπως αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή της FIFA, τρεις πρώτες και τρεις βοηθοί διαιτητή επιλέγησαν για τη διοργάνωση του Κατάρ. Η Στεφανί Φραπάρ, η Γιαμασίτα Γιοσίμι και η Σαλιμά Μουκανσάνγκα είναι οι τρεις πρώτες γυναίκες που θα διευθύνουν αγώνα Μουντιάλ.

Η Γαλλίδα Φραπάρ έγινε η πρώτη γυναίκα που σφύριξε αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ. Έχει υπάρξει πρώτη διαιτητής και σε αγώνες του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η Σαλιμά Μακανσάνγκα από τη Ρουάντα έγινε η πρώτη γυναίκα που σφύριξε ματς του Κόπα Άφρικα. Η Γιοσίμι Γιαμασίτα έγραψε ιστορία όταν διαιτήτευσε αγώνα του ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Νέουζα Μπακ από τη Βραζιλία, η Κάθριν Νέσμπιτ από τις ΗΠΑ και η Κάρεν Ντίαζ Μεδίνα από το Μεξικό επιλέγησαν ως βοηθοί.

Ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα είπε: «Αυτό ολοκληρώνει μια μακρά διαδικασία που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με την ανάπτυξη γυναικών διαιτητών σε τουρνουά ανδρών της FIFA. Με τον τρόπο αυτό, τονίζουμε ξεκάθαρα ότι είναι η ποιότητα που μετράει για εμάς και όχι το φύλο. Ελπίζω ότι στο μέλλον, η επιλογή γυναικών διαιτητών για σημαντικές ανδρικές διοργανώσεις θα εκλαμβάνεται ως κάτι φυσιολογικό και όχι πλέον συνταρακτικό».

«Αξίζουν να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, επειδή αποδίδουν συνεχώς σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτός είναι ο σημαντικός παράγοντας για εμάς» κατέληξε ο Κολίνα που έχει γράψει ιστορία στον χώρο της διαιτησίας.

Congratulations to:

Yamashita Yoshimi 🇯🇵

Stephanie Frappart 🇫🇷

Salima Mukansanga 🇷🇼

The first three female referees to be selected for a men’s FIFA World Cup 👏 pic.twitter.com/tnCS3zImSd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 19, 2022