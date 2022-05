ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε ο Ματίας Αλμέιδα

Ο Ματίας Αλμέιδα είναι με κάθε επισημότητα προπονητής της ΑΕΚ.

Η συμφωνία των δύο πλευρών είχε επέλθει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Η Ένωση ωστόσο περίμενε το τέλος της αγωνιστικής περιόδου για να προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις.

Ο 48χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 χρόνων.

«Με προπονητή τον Ματίας Αλμέιδα η επιστροφή στο σπίτι μας! Καλή επιτυχία, Mati!», αναφέρει στην ανάρτησή της στα social media η ΑΕΚ.

