Europa League: Παίκτης της σεζόν ο Κόστιτς

Ο Φίλιπ Κόστιτς της Άιντραχτ Φρανκφούρτης αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στο Europa League.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής ήταν από τους κορυφαίους παίκτες των Γερμανών στην πορεία τους προς την κατάκτηση του τροπαίου. Η Άιντραχτ πήρε το Europa League αήττητη ενώ απέκλεισε στα προημιτελικά τη Μπαρτσελόνα με εντυπωσιακή εμφάνιση στην Ισπανία.

Ο Σέρβος πραγματοποίησε 12 συμμετοχές στο φετινό Europa League. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής σημείωσε 3 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ στην πορεία της Άιντραχτ.

Ο Άνσγκαρ Κνάουφ της Άιντραχτ αναδείχτηκε κορυφαίος νέος παίκτης της διοργάνωσης. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής έκανε 7 συμμετοχές στη διοργάνωση και σημείωσε δύο γκολ μοιράζοντας και μία ασίστ.

Η Άιντραχτ έχει και τέσσερις ποδοσφαιριστές στην κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης. Η φιναλίστ Ρέιντζερς έχει τρεις παίκτες στους κορυφαίους της σεζόν.

Η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν

Τερματοφύλακας

Κέβιν Τραπ (Άιντραχτ Φρανκφούρτης)

Αμυντικοί

Κρεγκ Ντόσον (Γουέστ Χαμ)

Μαρτίν Χίντερεγκερ (Άιντραχτ)

Κάλβιν Μπάσι (Ρέιντζερς)

Μέσοι

Τζέιμς Ταβερνιέ (Ρέιντζερς)

Κόνραντ Λάιμερ (Λειψία)

Ντέκλαν Ράις (Γουέστ Χαμ)

Φίλιπ Κόστιτς (Άιντραχτ)

Επιθετικοί

Κρίστοφερ Ενκουνκού (Λειψία)

Ραφαέλ Μπορέ (Άιντραχτ)

Ράιαν Κεντ (Ρέιντζερς)