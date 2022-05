Premier League: Ο Ντε Μπρόινε παίκτης της σεζόν

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στο πρωτάθλημα της Premier League.

Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι έλαβε το βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Μπήκε στο κλειστό κλαμπ των ποδοσφαιριστών που έχει λάβει το βραβείο τουλάχιστον δύο φορές μαζί με τον Τιερί Ανρί, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και Νεμάνια Βίντιτς.

Ο Ντε Μπρόινε βραβεύθηκε για πρώτη φορά τη σεζόν 2019-2020. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί σε 29 ματς πρωταθλήματος και έχει σκοράρει 15 γκολ ενώ έχει μοιράσει και 7 ασίστ.

Η Σίτι κοντράρεται με την Άστον Βίλα την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Για το βραβείο ψήφισε το κοινό, οι 20 αρχηγοί των ομάδων αλλά και μία επιτροπή ειδικών του ποδοσφαίρου. Οι Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ, Τζάροντ Μπόουεν, Ζοάο Κανσέλο, Μπουκάγιο Σακά, Μοχάμεντ Σαλάχ, Σον Χέουνγκ-μιν και Τζέιμς Γουόρντ-Πράους ήταν υποψήφιοι για τον τίτλο του κορυφαίου της σεζόν.

Ladies and gentlemen, your two-time @easports Player of the Season…

🥇 Kevin De Bruyne 🥇#PLAwards | @ManCity | @DeBruyneKev pic.twitter.com/18YOgieeky

— Premier League (@premierleague) May 21, 2022