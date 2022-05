Χρυσή Μπάλα: Τον Οκτώβριο η απονομή του βραβείου

Νωρίτερα από ποτέ θα απονεμηθεί η «Χρυσή Μπάλα» τη φετινή σεζόν.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα το «France Football», το ποδοσφαιρικό βραβείο θα απονεμηθεί στις 17 Οκτωβρίου. Η βράβευση των κορυφαίων της σεζόν θα γίνει πριν το Μουντιάλ του Κατάρ.

Η απονομή της «Χρυσής Μπάλας» τον Οκτώβριο αντί για τον Δεκέμβριο σχετίζεται με τις αλλαγές που ανακοίνωσε το «France Football» τον Μάρτιο. Το βραβείο για τον καλύτερο παίκτη και την καλύτερη αθλήτρια ποδοσφαίρου, που απονέμεται από το France Football, θα δίνεται πλέον με βάση τις επιδόσεις κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν και όχι του ημερολογιακού έτους, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία των κορυφαίων της σεζόν (ποδοσφαιριστής, ποδοσφαιρίστρια, τερματοφύλακας, παίκτης κάτω των 23 ετών) θα ανακοινωθούν στις 12 Αυγούστου. Η φετινή απονομή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αφού ο Λιονέλ Μέσι, περσινός νικητής, δεν έχει κάνει καλή σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατέχει και το σχετικό ρεκόρ με 7 βραβεία στην πλούσια συλλογή του. Η Αλεξία Πουτέγιας της Μπαρτσελόνα ήταν νικήτρια της «Χρυσής Μπάλας» την περσινή χρονιά.

