Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδας της σεζόν στο NBA.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έλαβε τη συγκεκριμένη διάκριση για τέταρτη διαδοχική φορά. Είναι μάλιστα για έκτη φορά μέσα στις κορυφαίες ομάδες του NBA (πρώτη, δεύτερη, τρίτη).

Ο 27χρονος φόργουορντ πέτυχε το απόλυτο αφού όλες οι ψήφοι που έλαβε ήταν για την πρώτη ομάδα. Στην καλύτερη πεντάδα βρίσκονται ακόμη ο Λούκα Ντόντσιτς των Ντάλας Μάβερικς, Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς, ο Ντέβιν Μπούκερ των Φοίνιξ Σανς και ο Τζέισον Τέιτουμ των Μπόστον Σέλτικς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με μέσο όρο 29,9 πόντους και 11,6 ριμπάουντ. Οι Μιλγουόκι Μπακς αποκλείστηκαν στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας από τους Μπόστον Σέλτικς.

Η πρώτη πεντάδα της φετινής σεζόν είναι η νεότερη εδώ και 67 χρόνια. Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ο 4ος στην ιστορία του NBA που συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη πεντάδα τρεις ή και περισσότερες φορές πριν κλείσει τα 24 του χρόνια μετά τους Μαξ Ζασλόφσκι, Τιμ Ντάνκαν και Κέβιν Ντουράντ.

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τους Στεφ Κάρι (Γουόριορς), Τζα Μοράντ (Γκρίζλις), Ντεμάρ ΝτεΡόζαν (Μπουλς), Κέβιν Ντουράντ (Νετς), Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς). Στην τρίτη πεντάδα βρίσκονται οι Κρις Πολ (Σανς), Τρέι Γιανγκ (Χοκς), ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λ.Α Λέικερς), Πασκάλ Σιάκαμ (Ράπτορς), Καρλ-Άντονι Τάουνς (Γουλβς).

The Kia All-NBA First Team is made up entirely of players age 27 or younger for the first time since the 1954-55 season.

