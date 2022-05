Ντιέγκο Μαραντόνα: Ένα αεροπλάνο αφιερωμένο στον Αργεντινό θρύλο

Ένα ιδιαίτερο αεροπλάνο, αφιερωμένο στον Ντιέγκο Μαραντόνα, παρουσιάστηκε στο αεροδρόμιο του Μπουένος Άιρες. Το ιδιωτικό τζετ «Tango D10S» είναι διακοσμημένο με εικόνες και αναμνηστικά του Αργεντινού θρύλου.

Έχει χωρητικότητα 10 θέσεις. Στη μία πλευρά δεσπόζει η μορφή του Αργεντινού που αγκαλιάζει το παγκόσμιο Κύπελλο και στην άλλη έχει μία εικόνα που παραπέμπει στο «χέρι του Θεού», το εμβληματικό γκολ που είχε σημειώσει στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986 με αντίπαλο την Αγγλία.

«Νομίζω ότι είναι μια λαμπρή ιδέα για τον καλύτερο παίκτη στην ιστορία. Θα είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Μας λείπει πολύ, αλλά για εμάς είναι πάντα εκεί. Πάντα τον αναφέρουμε όταν βρισκόμαστε και θυμόμαστε κάποιο περιστατικό ή πώς μας πήρε από το χέρι για να κατακτήσουμε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο» σημείωσε ο Σέρχιο Μπατίστα, συμπαίκτης του Μαραντόνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986.

«Η ιδέα είναι να το πάμε στο Μεξικό, στην Νάπολη, στο Ντουμπάϊ και σε όλα τα μέρη που υπήρξαν εμβληματικά στην ζωή του Μαραντόνα» σχολίασε ο Γκαστόν Κόλκερ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Give and Get» που χρηματοδότησε την κατασκευή του τζετ.

Το αεροσκάφος, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, θα ταξιδέψει στο Κατάρ για το επόμενο Μουντιάλ και στη συνέχεια θα δημοπρατηθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Diego Maradona tribute plane unveiled in Argentina

Tango D10S – a 12-seater financed by an Argentine fintech company – is designed as a flying museum in tribute to the legend, who died of a heart attack in Nov 2020.

READ: https://t.co/yQ3E50N3BJ#Maradona #Argentina #football pic.twitter.com/MVJwnRp2FY

— TOI Sports (@toisports) May 26, 2022